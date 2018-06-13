Воду из бассейнов Оша проверят на наличие бактерий

В Оше была проведена внеплановая проверка бассейнов города на готовность к предстоящему летнему сезону, сообщает мэрия южной столицы.

В ходе проверки особое внимание уделялось соблюдению экологических требований, санитарных норм и правил.

Комиссия во главе с вице-мэром города Нурбеком Кадыровым, представителями Госэкотехинспекции, ГорСЭС, Управления муниципальной собственности и правоохранительных органов, выявила нарушения в двух из шести бассейнах.

Вице-мэр Оша дал соответствующим органам задание в 10-дневный срок исправить все недочеты. В то же время санитарные службы проведут анализы воды, взятой в бассейнах для исследования. Проверки, отметили в мэрии, как плановые, так и внеплановые будут продолжаться. А к нарушителям будут применяться самые строгие меры воздействия, вплоть до закрытия объекта.

Кроме того, сотрудники Госэкотехинспекции и ГорСЭС на постоянной основе намерены проводить проверки мест купания вдоль реки Ак-Буура на предмет недопущения мытья автотранспортных средств в реке.