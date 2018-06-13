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У сторонников Текебаева еще есть небольшая надежда на его освобождение

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- Виктория Григоренко
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Но очень маленькая...

Действительно, суды стали более независимы, говорит "Вечерке" отечественный юрист Кайрат Осмоналиев. И уже есть прецеденты, когда несмотря на возражения Генеральной прокуратуры, судебные инстанции принимали решения в пользу обвиняемых.

Именно на этом может зиждется надежда сторонников и самого Текебаева, что его дело все же будет отправлено на пересмотр "в связи с вновь открывшимися обстоятельствами".

- Но, опять же, стоит помнить о том, что как заявила Генпрокуратура, все эти "новые обстоятельства", доводы, приведенные защитой, уже рассматривались в суде. Так я далек от мысли, что решение суда будет диаметрально противоположенным Генпрокуратуре, - пояснил Осмоналиев.

Обжаловать решение надзорного органа, отметил юрист, адвокаты Текебаева будут в Верховном суде.

Напомним, накануне Генеральная прокуратура в комментарии "Вечерке" пояснила, что оснований для пересмотра дела Текебаева нет, т.к. все доводы защиты уже были предметом рассмотрения суда.

URL: https://www.vb.kg/371464
Теги:
Верховный суд, уголовная ответственность, Омурбек Текебаев
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Комментарии
АльМамбет Ш.
13.06.2018, 15:26

Забудьте об этом.

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Ayperi Tynystanova
13.06.2018, 15:49
Карма: +22
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Плюсов: 25
Минусов: 3
Комментариев: 58

Текебаев и его адвокаты накинутся на нового, если тот не выпустит его из тюрьмы, а если выпустит, то сам Теке скоро накинется на власть. 

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