У сторонников Текебаева еще есть небольшая надежда на его освобождение

Но очень маленькая...

Действительно, суды стали более независимы, говорит "Вечерке" отечественный юрист Кайрат Осмоналиев. И уже есть прецеденты, когда несмотря на возражения Генеральной прокуратуры, судебные инстанции принимали решения в пользу обвиняемых.

Именно на этом может зиждется надежда сторонников и самого Текебаева, что его дело все же будет отправлено на пересмотр "в связи с вновь открывшимися обстоятельствами".

- Но, опять же, стоит помнить о том, что как заявила Генпрокуратура, все эти "новые обстоятельства", доводы, приведенные защитой, уже рассматривались в суде. Так я далек от мысли, что решение суда будет диаметрально противоположенным Генпрокуратуре, - пояснил Осмоналиев.

Обжаловать решение надзорного органа, отметил юрист, адвокаты Текебаева будут в Верховном суде.

Напомним, накануне Генеральная прокуратура в комментарии "Вечерке" пояснила, что оснований для пересмотра дела Текебаева нет, т.к. все доводы защиты уже были предметом рассмотрения суда.