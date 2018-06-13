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Дожди, понижение температуры, снег, сель... Штормовое предупреждение от МЧС

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- ВБ
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Штормовое предупреждение!!!

В период с 12 по 15 июня 2018 года, в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями, по селеопасным районам республики возможны селевые явления.

Так же с 14-15 июня ожидается неустойчивая погода: на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областях, в предгорных и горных районах Чуйской, Таласской областях осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

Ожидается понижение дневной температуры воздуха: в зоне земледелия Чуйской, Таласской областей до 21…26°, в зоне земледелия Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей до 23…28°, в зоне земледелия Иссык-Кульской, Нарынской областей и в предгорных районах 18…23°, в горных районах 13…18°, в высокогорных районах 3…8°.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на летних пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В этой связи необходимо провести очистку каналов, а также дренажных сетей с привлечением сил местного населения, учреждений, предприятий и организаций (независимо от форм собственности), призывает МЧС КР.

URL: https://www.vb.kg/371469
Теги:
МЧС, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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