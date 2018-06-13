"Рабыней с Лебединовки" может быть швея одного из подпольных цехов

"В селе Лебединовка много подпольных швейных цехов, так что "рабыня", оставившая послание о помощи в детских брюках, вполне может быть найдена в одном из них". Таким мнением с "Вечеркой" на условиях анонимности поделилась швея одного из таких предприятий.

- У нас очень много подпольных швейных цехов. Их владельцы обещают высокий доход, хорошие условия труда, но без официального трудоустройства. Кому-то везет и они действительно неплохо зарабатывают. А кто-то работает в подвалах сутками, питаясь кукси, и получают гроши или вовсе ничего. Ведь многие девчонки приезжают на такую работу с регионов. Здесь у них никого нет, пожаловаться некому. Я сама работала в таких цехах. Шили все – и брюки, и платья, причем только на экспорт. Меня, конечно, в рабство не заключали, но за каждую погрешность, за каждый неровный шов, высчитывали огромные штрафы. В итоге работаешь, а денег не видишь, - рассказала женщина.

Редакция VB.KG обратилась за комментарием в ГУВД Чуйской области.

- ОВД Аламединского района дало задание проверить данный факт. В настоящее время сотрудники внутренних дел Чуйской области проводят соответствующие мероприятия. Пока подробностей сообщить не можем. Все станет ясно по результатам проверки, - отметили в ведомстве.