Купаться в бишкекских озерах можно будет с 20 июня

Традиционно купальный сезон бишкекчане и гости столицы смогут проводить на Комсомольском и Пионерском озерах. В МП "Зеленхоз" заявили, что открытие городских пляжей состоится только с разрешения Госсанэпинадзора.

- Если будет дождь, то санэпидстанция не сможет взять воду с озер на проведение необходимых анализов. Поэтому точная дата открытия купального сезона зависит от погоды. Мы планировали 15 июня, но, скорее всего, оно состоится 20 числа, - сообщил "Вечерке" пресс-секретарь МП "Зеленхоз" Болот Абдыжапаров.

По его данным, подготовка двух озер к встрече посетителей идет полным ходом.

- На Комсомольское и Пионерское озера завезены 1,5 тонны песка, 10 тонн технической соли и 2 тонны хлорной извести. Проводится очистка дна и прилегающей территории. Заключены договоры - с водным хозяйством по подаче воды в водоемы, с УВД Бишкека и спасательной службой МЧС по обеспечению безопасности отдыхающих, - рассказал Болот Абдыжапаров.

Для справки:

Площадь Комсомольского озера достигает 25,5 тыс. кв. м., а глубина - от 1,5 до 8 метров.

Пионерское озеро площадью 47,5 тыс. кв. м. и глубиной до 3 метров.

Для отдыхающих муниципальные службы каждый год организовывают песочные пляжи и лодочные станции. Оба водоема находятся на территории Карагачевой рощи. И состоят на балансе МП "Зеленхоз".