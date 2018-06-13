100 млн $ выделят на поддержку семейного бизнеса. В Узбекистане...

12 июня под председательством президента Шавката Мирзиёева в Алтыарыкском районе состоялось совещание с участием актива Ферганской области и ответственных руководителей, пишет Gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу президента.

На собрании высказана критика: Ферганская область по производству промышленных товаров, сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг, доле товаров на душу населения и другим сферам в несколько раз отстает от средних показателей по стране.

Определены задачи по повышению уровня жизни людей через обеспечение их работой, привлечение инвестиций и развитие предпринимательства. В частности, указывалось, что в области можно создать дополнительно 101 тысячу рабочих мест.

Поручено выделить минимум 100 млн долларов на реализацию в Ферганской области программы "Каждая семья - предприниматель" с изучением возможностей семей для занятия предпринимательством и подсчетом требуемых финансовых ресурсов.

В этот же день глава государства в ходе посещения Кувинского района ознакомился с проектами по развитию сельского хозяйства в Ферганской области.

Были представлены проекты развития птицеводства, рыбоводства, пчеловодства, животноводства, верблюдоводства, картофелеводства, лимоноводства, организации агрологистического центра, измерения земель и рационального использования воды.

"Наша цель - сделать продукты питания доступнее за счет расширения заготовки продукции. Чтобы люди при текущих доходах могли жить сыто и благополучно", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент поручил увеличить объемы заготовки сельхозпродукции, организовать работу по ее хранению, упаковке и доставке потребителям.

В Ферганской области создается инвестиционный хаб для прямого привлечения иностранных капиталовложений. Планируется, что через постоянные офисы хаба за рубежом, узбекистанских бизнесменов и предпринимателей из городов-побратимов сюда будет привлечено инвестиций более чем 161 млн долларов.

Эти средства будут направлены на открытие новых предприятие и модернизацию существующих, создание более 2700 рабочих мест. Инвестиционный хаб будет работать в тесном взаимодействии со свободными экономическими зонами и инновационными центрами области.

Президент в ходе поездки поручил доработать эту систему, организовать подобные хабы и в других регионах страны и увеличить количество экономически устойчивых предприятий, сообщает издание.