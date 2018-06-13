Смотрите Чемпионат мира по футболу на своем смартфоне

Не пропустите ни одного матча Чемпионата мира по футболу! Подберите для себя выгодный пакет из новой линейки "Элдик S/M/L + TV" от MegaCom и следите за развитием футбольных событий прямо с экрана своего мобильного телефона.

Новая линейка пакетов "Элдик S/M/L + TV" - это внушительные объёмы дневного интернета + ночной БЕЗЛИМИТ и бесплатные минуты внутри и вне сети:

Где бы вы ни находились, узнавайте основные события матчей, отслеживайте футбольные новости, статистику команд и другую информацию в режиме онлайн и в HD-качестве.

Во время просмотра мобильного телевидения интернет-трафик не тарифицируется.

Также в рамках линейки пакетов "Элдик S/M/L + TV" можно получить дополнительный бонус – обменять БЕСПЛАТНО внесетевые минуты на мобильный 4G-интернет. Для этого необходимо набрать *678*678*Y#вызов, либо отправить SMS на номер 678 с текстом <678*Y> или <678#Y>, где Y – количество внесетевых минут, кратное 5.

Курс обмена: 5 минут вне сети = 1 Гб в 4G. Срок действия акции до 10 июля 2018 года.

Подробную информацию о пакетах "Элдик S/M/L + TV" смотрите на сайте компании MegaCom.