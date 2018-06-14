В фонтанах не купаться! Госсанэпиднадзор проверяет бассейны Бишкека

Госсанэпиднадзор уже начал проверять воду столичных бассейнов на соответствие установленным нормам. Информацию по подготовке к купальному сезону редакции VB.KG предоставил главный врач ЦГСЭН Бишкека Артур Буюклянов.

- Наша работа заключается в том, чтобы обеспечить горожанам и гостям столицы безопасное купание. Мы отбираем пробы воды, проверяем их на существующие нормы. До июля завершим все анализы. Первые результаты проверки будут готовы к концу недели. Тогда и узнаем, готовы ли открытые бассейны к летнему сезону, - отметил главврач.

По данным санэпиднадзора, в Бишкеке в настоящее время строятся несколько новых бассейнов.

- Пока они не наполняются водой, и мы их не проверяем. Всего в столице работает 23 бассейна. 13 из них открытые, которые санэпиднадзор проверяет летом по предписанию Министерства экономики. К нам обращаются и добровольно, ведь купальный сезон не открывается без соответствующего разрешения. Это просто небезопасно. Так что любой отдыхающий может запросить у администрации бассейнов протокол лабораторного исследования, - рассказал Буюклянов.

Он также отметил, что санэпиднадзор работает с муниципальными организациями по районам столицы.

- У нас в Бишкеке есть еще два озера – Комсомольское и Пионерское. Они еще не заполнены водой. Как только это будет сделано, через 4-5 дней, чтобы вода отстоялась, мы соберем пробы и дадим свою оценку.

В санэпиднадзоре заверили, что до сих пор в бассейнах и озерах столицы не обнаруживались патогенные организмы, способные вызвать различные заболевания.

- Ранее выявлялись менее вредные микроорганизмы, способные вызвать заболевания лишь при определенных условиях. Но хлорка и ультрафиолетовые лучи способствуют их гибели, - заявил Артур Буюклянов.

Стоит отдельно подчеркнуть, что санэпиднадзор также направил предписание "Горводоканалу" о размещении табличек в городе о запрете купания в фонтанах. Вода в них техническая, она никак не соответствует нормам безопасности.