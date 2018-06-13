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В Кыргызстане предлагают запретить спецсредства для разгона митингующих

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- Виктория Григоренко
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С 2020 года в правоохранительных органах будет осуществлена унификация системы денежного довольствия и социальных гарантий. Об этом заявили в Аппарате правительства.

Как отмечается, цифры были озвучены на и заседании рабочей группы по выработке рекомендаций по совершенствованию законодательства, направленного на реформирование правоохранительных органов страны при участии вице-премьер-министр КР Жениша Разакова.

- Для реализации указанных норм из бюджета предусматривается выделить 2,7 млрд сомов. Также предложены новшества, которые должны быть добавлены в проект Закона КР "О прохождении службы в правоохранительных органах". В частности уточнены нормы, регламентирующие правовую основу применения физической силы, специальных средств, оружия, вооружения и боевой техники правоохранительными органами. Плюс устанавливается запрет на применение специальных средств при пресечении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований ненасильственного характера, которые не нарушают общественный порядок, работу транспорта, средств связи и организаций. А также порядок уведомления по фактам применения физической силы, специальных средств, оружия, вооружения и боевой техники. Расширяются права Службы внутренних расследований для обеспечения независимости проводимых ими мероприятий. И внедряется прозрачный конкурсный отбор при поступлении на службу в правоохранительные органы, - подчеркнули в Аппарате правительства.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков поручил МВД КР доработать проект Закона с учетом высказанных предложений и отметил необходимость его скорейшего внесения на рассмотрение Жогорку Кенеше.

URL: https://www.vb.kg/371482
Теги:
митинг, права человека, правительство, Кыргызстан
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