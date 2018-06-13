Милиция задержала мошенницу, "занявшую" деньги на телевизор и холодильник

Милиция задержала подозреваемую, обманным путем присвоившую деньги. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

Как отмечается, 5 июня 2018 года, жительница столицы обратилась с заявлением в УВД Свердловского района.

"Потерпевшая сообщила, что гражданка "Э", в сентябре 2017 года, войдя в доверие, под предлогом приобретения телевизора, холодильника и посуды на сумму 38 тысяч сом, взяв деньги, скрылась", - проинформировали в ГУВД.

По данному факту следствием УВД Свердловского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК КР (мошенничество).

"Накануне милицией задержана жительница Сокулукского района Чуйской области, К.Э. 1985 года рождения. В настоящее время установлена ее причастность к ещё одному факту мошенничества. Проводится проверка причастности задержанной к аналогичным преступлениям", - добавили в ГУВД.

Уважаемые граждане, если Вы пострадали от аналогичных фактов, просим сообщить в УВД Свердловского района по телефонам: 0550 102 609, 0553 102 245 или по номеру 102.