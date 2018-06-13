Погода
$ 68.26 - 68.45
€ 79.95 - 80.77

Милиция задержала мошенницу, "занявшую" деньги на телевизор и холодильник

843  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Милиция задержала подозреваемую, обманным путем присвоившую деньги. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

Как отмечается, 5 июня 2018 года, жительница столицы обратилась с заявлением в УВД Свердловского района.

"Потерпевшая сообщила, что гражданка "Э", в сентябре 2017 года, войдя в доверие, под предлогом приобретения телевизора, холодильника и посуды на сумму 38 тысяч сом, взяв деньги, скрылась", - проинформировали в ГУВД.

По данному факту следствием УВД Свердловского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК КР (мошенничество).

"Накануне милицией задержана жительница Сокулукского района Чуйской области, К.Э. 1985 года рождения. В настоящее время установлена ее причастность к ещё одному факту мошенничества. Проводится проверка причастности задержанной к аналогичным преступлениям", - добавили в ГУВД.

Уважаемые граждане, если Вы пострадали от аналогичных фактов, просим сообщить в УВД Свердловского района по телефонам: 0550 102 609, 0553 102 245 или по номеру 102.

URL: https://www.vb.kg/371483
Теги:
ГУВД, кража, мошенничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  