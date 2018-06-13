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Сотрудник детского сада "выделил" полмиллиона сомов из бюджета знакомой

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- Виктория Григоренко
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Та якобы закупала для госучреждения инвентарь. Цены были завышены в разы.

Сотрудниками межрайонного отдела Финпола по Узгенскому и Кара-Кульджинскому районам Ошской области совместно с прокуратурой Кара-Кульджинского района проведена проверка по обращению работников детского дошкольного учреждения "К.Т." в отношении противоправных деяний со стороны начальника финансово-экономического отдела сельского округа "К.Т.". Об этом сообщает ведомство.

"В ходе проведения соответствующих мероприятий установлено, что начальник финансово-экономического отдела, злоупотребляя служебным положением, без ведома главы направил письмо с подделанной подписью в Министерство финансов Кыргызской Республики о выделении денежных средств на нужды детского сада, после получения которых без проведения тендера и без составления договора перечислил более 400 тысяч сомов на счет своей знакомой, которая закупала необходимый хоз. инвентарь с явным завышением цен", - проинформировали в Финполе

По собранным материалам ГСБЭП прокуратурой Кара-Кульджинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171 (присвоение или растрата вверенного имущества), 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/371484
Теги:
мошенничество, Финполиция
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