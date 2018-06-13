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Милиция задержала гражданина Казахстана с 30 литрами серы

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- Виктория Григоренко
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Она под запретом, так как используется для изготовления наркотических средств

Сотрудниками СБНОН МВД КР задержан гражданин Республики Казахстан по подозрению в незаконном хранении наркотических средств. Об этом сообщает Чуйское ГУВД.

Как отмечается, 11 июня 2018 года примерно в 20:20 часов сотрудниками СБНОН МВД КР и сотрудниками ОВД Аламединского района в селе Луговое была остановлена автомашина марки "Ауди" под управлением 57-летнего А.С., гражданина Республики Казахстан.

"В багажнике и салоне автомашины обнаружено и изъято 14 канистр с 30-литрами жидкости желтого цвета со специфическим запахом (серная кислота)", - говорится в информации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 247 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка либо пересылка с целью сбыта, а равно незаконное производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ их аналогов) УК КР. Задержанный водворён в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкек. Ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/371485
Теги:
граница, Казахстан, наркотики, ГУВД
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