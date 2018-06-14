У пассажиров Таджикистана не будут брать деньги за проезд в автобусах

С 18 июня в Душанбе будет полностью отменена оплата за проезд в автобусах и троллейбусах наличными: платить можно будет только картой Citycard. Об этом сообщает сайт News.tj со ссылкой на ГУП "Душанбенаклиётхидматрасон".

Как отмечается, с 1 апреля этого года за проезд в общественном транспорте столицы была введена оплата единой проездной транспортной картой, но полностью она не прижилась.

- На данный момент валидаторы – специальные устройства для считывания Citycard – установлены в 285 троллейбусах и автобусах, курсирующих по городу. После этапа внедрения транспортных карт, валидаторы будут установлены и в маршрутках. В итоге вся система общественного транспорта в Душанбе перейдет на безналичный расчет, - поясняет ведомство.

Как подчеркивает СМИ, население РТ призналось, что подобное новшество для них оказалось достаточно проблемным, а переход на него – болезненным.