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У пассажиров Таджикистана не будут брать деньги за проезд в автобусах

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- Виктория Григоренко
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С 18 июня в Душанбе будет полностью отменена оплата за проезд в автобусах и троллейбусах наличными: платить можно будет только картой Citycard. Об этом сообщает сайт News.tj со ссылкой на ГУП "Душанбенаклиётхидматрасон".

Как отмечается, с 1 апреля этого года за проезд в общественном транспорте столицы была введена оплата единой проездной транспортной картой, но полностью она не прижилась.

- На данный момент валидаторы – специальные устройства для считывания Citycard – установлены в 285 троллейбусах и автобусах, курсирующих по городу. После этапа внедрения транспортных карт, валидаторы будут установлены и в маршрутках. В итоге вся система общественного транспорта в Душанбе перейдет на безналичный расчет, - поясняет ведомство.

Как подчеркивает СМИ, население РТ призналось, что подобное новшество для них оказалось достаточно проблемным, а переход на него – болезненным.

URL: https://www.vb.kg/371488
Теги:
Таджикистан, транспорт, деньги
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