Выйти из СИЗО ГКНБ Сапару Исакову пока не удастся

Бывшего премьер-министра Сапара Исакова оставили под стражей в СИЗО ГКНБ до конца следствия.

Сегодня, 13 июня, Бишкекский городской суд рассмотрел кассационную жалобу на решение Первомайского райсуда по мере пресечения Исакову. Решение оставлено без изменений.

Напомним, 5 июня решением Первомайского райсуда Бишкека бывший премьер-министр был заключен под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ.

Ранее на него было возбуждено уголовное дело по ст. "Коррупция". Он обвиняется в том, что, используя служебное положение, будучи завотделом внешней политики, лоббировал интересы китайской компании TBEA в реализации проекта модернизации ТЭЦ Бишкека на кредитные средства от китайского "Эксимбанка".