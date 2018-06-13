Погода
$ 68.26 - 68.45
€ 79.95 - 80.77

Выйти из СИЗО ГКНБ Сапару Исакову пока не удастся

512  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывшего премьер-министра Сапара Исакова оставили под стражей в СИЗО ГКНБ до конца следствия.

Сегодня, 13 июня, Бишкекский городской суд рассмотрел кассационную жалобу на решение Первомайского райсуда по мере пресечения Исакову. Решение оставлено без изменений.

Напомним, 5 июня решением Первомайского райсуда Бишкека бывший премьер-министр был заключен под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ.

Ранее на него было возбуждено уголовное дело по ст. "Коррупция". Он обвиняется в том, что, используя служебное положение, будучи завотделом внешней политики, лоббировал интересы китайской компании TBEA в реализации проекта модернизации ТЭЦ Бишкека на кредитные средства от китайского "Эксимбанка".

URL: https://www.vb.kg/371490
Теги:
ГКНБ, коррупция, уголовная ответственность, Сапар Исаков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  