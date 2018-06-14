Пресечена изощренная попытка переброски наркотиков в места заключения

Пресс-служба МВД сообщает, что 9 июня при проведении совместных оперативных мероприятий СКМ МВД и ГСИН установлен факт попытки переброски наркотиков и других запрещенных предметов в места заключения. Отмечается, что способы передачи становятся изобретательней и изощрённей.

В частности, в СИЗО в комнате приема передачи, среди продуктов, доставленных в качестве посылки одному из заключенных, обнаружен тайник с наркотическим веществом и денежными средствами. Среди мяса барана (точнее в голове барана) были тщательно спрятаны два свертка. В одном – темно-зеленое вещество со специфическим запахом, общий вес которого при взвешивании составил 10 граммов, в другом – обмотанные денежные средства, несколько купюр номиналами 500 и 200 сомов. Доставщики запрещенных предметов, причастные к незаконному сбыту наркотических средств, были задержаны.

Личности подозреваемых лиц установлены, ими оказались гражданин П.А. 1990 г.р., проживающий в Бишкеке и гр. П.И. 1996 г.р., житель Чуйской области.

Доставленные продукты питания предназначались 34-летнему уроженцу Иссык-Кульской области следственно арестованному гр. М. Он обвиняется в вымогательстве и незаконном хранении оружия и состоит на оперативном учете МВД как активный член ОПГ.

Согласно результатам экспертизы вещество, предоставленное на исследование, является наркотическим средством – смолой каннабиса (гашиш). Данный факт преступления зарегистрирован в ГСИН. Возбуждено уголовное дело по ст.247 ч.2 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств) УК КР. Ведется расследование.

Стоит отметить, что у сотрудников 3-го управления СКМ МВД имелась информация о планируемой переброске наркотиков в места заключения. В целях предотвращения противозаконного деяния, установления и задержания подозреваемых лиц, проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий. А именно оперативниками Службы криминальной милиции МВД совместно с сотрудниками ГСИН велись усиленная проверка и наблюдение, направленные на пресечение подобного рода деятельности.

Служба криминальной милиции МВД предупреждает граждан, что преступники могут прибегнуть ко всяческим ухищрениям, чтобы избежать ответственности. Если неизвестные попросят или попытаются передать через вас продукты или вещи в СИЗО или другое исправительное учреждение якобы сокамернику вашего родственника - никогда на такое не соглашайтесь. Иначе сами можете оказаться в изоляторе по обвинению в попытке передать в места заключения наркотики или другие предметы.