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Граждане Таджикистана пытались вывезти из КР 4,5 тонны контрабандного ГСМ

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- Виктория Григоренко
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Лейлекский пограннаряд задержал 2-х граждан Таджикистана, пытавшихся нелегально вывезти 4 тонны 200 л. ГСМ из Кыргызстана к себе в республику. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Как уточняется, инцидент произошел сегодня, 14 июня 2018 года.

"Две автомашины с ГСМ остановлены недалеко от села им. И. Раззакова Лейлекского района Баткенской области в 100 метрах от линии кыргызско-таджикской госграницы при попытке проезда на территорию Таджикистана вне пункта пропуска. В ходе досмотра пограничники обнаружили в них 4 тонны 200 литров моторного масла для дизельных двигателей. Документы на топливо у граждан Таджикистана отсутствовали", - подчеркнули в ГПС.

В соответствии со ст. 389-3 Кодекса КР об административной ответственности задержанные выплатили административный штраф.

"Для проведения дальнейшего разбирательства граждане Таджикистана и изъятые ГСМ были переданы соответствующим органам", - добавили в погранслужбе.

URL: https://www.vb.kg/371501
Теги:
граница, ГСМ, контрабанда, Погранслужба
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