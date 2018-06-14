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В Туркменистане магазинам и рынкам рекомендовано снизить цены на продукты

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- Виктория Григоренко
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По продовольственным магазинам Ашхабада ходят неизвестные люди в штатском и заставляют продавцов снижать цены. Об этом сообщает сайт "Хроники Туркменистана".

По данным ресурса, их 6-8 человек.

- Требуют прекратить на несколько часов торговлю. После чего проверяют стоимость продуктов и строго рекомендуют снизить цены, если, по мнению проверяющих, они завышены, - сообщает СМИ.

Аналогичная ситуация происходит на рынках города.

"Например, мясо продают по 25 манатов за килограмм. Однако продавцы просят покупателей говорить, что они купили его по 18 манатов", - говорится в информации.

Сообщается, что в Туркменистане во многих магазинах и аптеках не указывают цену товара, а высчитывают его стоимость на кассе исходя из курса доллара на "черном рынке".

URL: https://www.vb.kg/371502
Теги:
продовольствие, Туркменистан, цены
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