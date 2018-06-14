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В столице состоялся торжественный выпуск курсантов Академии МВД

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- ВБ
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14 июня 2018 года состоялся выпуск курсантов Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции Э.Алиева. В торжественной церемонии вручения дипломов о высшем образовании и заветных лейтенантских погонов принимали участие Первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Сүйүнбек Өмүрзаков, төрага Клуба генералов МВД Садырбек Дубанаев, төрага Совета Ветеранов МВД Султанбек Жоошбаев, генералы милиции, экс-начальники Академии МВД Тилек Асаналиев и Абдыкапар Мавлянов, руководство и личный состав Академии МВД Кыргызской Республики, а также родители и родственники выпускников. В этом году Академию окончили более 131 курсантов, из них 19 - представительницы слабого пола.

Уже совсем скоро выпускники Академии станут полноправными работниками органов внутренних дел и прибудут на службу по распределению. Им придется решать задачи по охране общественного порядка, борьбе с преступностью, раскрывать преступления и заниматься расследованием.

С окончанием Академии вчерашних курсантов поздравил Первый заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики Суйун Омурзаков. "Каждый год ряды кыргызской милиции пополняются курсантами Академии МВД, в этом году ставшие родными стены милицейского вуза покидают 130 выпускников, которые получают звание офицера милиции. За время обучения курсанты под руководством опытных преподавателей приобрели необходимые знания и навыки по избранной ими профессии, уверен, что курсанты достойно будут нести звание выпускника Академии МВД и с честью выполнять свой долг перед народом.

Нужно с честью и достоинством нести звание выпускника Академии МВД имени генерал-майора милиции Эргеша Алиева, применяйте свои познания во имя торжества законности и справедливости, стремитесь быть успешными, быть образцом и примером. Мы возлагаем на вас большие надежды как на продолжателей славных традиций. Служба в органах внутренних дел - это выбор тяжелой работы, предполагающий высокую ответственность в деле сохранения общественной безопасности и правопорядка, защиты граждан от преступных посягательств. Вы должны помнить, что от результатов вашей работы, честности, принципиальности будут зависеть доверие населения к милиции, ее авторитет в обществе и государстве.

Где бы вы завтра ни служили, будьте верными данной присяге, несите с честью и достоинством звание сотрудника органов внутренних дел, и не забывайте, что надев форму вы берете на себя ответственность за свои поступки. Органы внутренних дел обязаны обеспечить должный уровень общественной безопасности в стране. Именно по результатам нашей с вами работы общественность будет оценивать способность милиции обеспечивать правопорядок, безопасность граждан, защиту законных прав и интересов", - отметил Суйун Омурзаков.

Выпускников Академии поздравили также приглашенные гости и их родители. С благодарственной речью от имени курсантов-выпускников выступил Бакыт Карыпбаев, который получил диплом с отличием. Он поблагодарил руководство и профессорско-преподавательский состав Академии МВД за их неоценимый труд, благодаря которому имели возможность получить высшее образование в стенах милицейского вуза.

После торжественного прощания со знаменем и вручения дипломов выпускники Академии МВД Кыргызкой Республики прошли торжественным маршем под духовой оркестр. В завершение мероприятия выпускники исполнили офицерский вальс.

URL: https://www.vb.kg/371513
Теги:
Академия МВД, МВД
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Комментарии
Ayperi Tynystanova
14.06.2018, 15:58
Карма: +27
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 30
Минусов: 3
Комментариев: 65

Омурзаков молчал бы, оборотень в погонах.

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