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Cкончался Станислав Говорухин

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- Оксана Гут
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На 83-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался знаменитый режиссер Станислав Говорухин.

Накануне сообщалось, что народный артист России был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Весть о том, что его не стало пришла сегодня утром. От какого именно недуга ушел из жизни народный артист РФ, не сообщается.

Станислав Сергеевич Говорухин - знаменитый актер, режиссер и сценарист. Он снял такие известные картины, как "Вертикаль", "Десять негритят", "Место встречи изменить нельзя" "Ворошиловский стрелок", "В поисках капитана Гранта" и многие другие.

Он также являлся членом партии "Единая Россия", был депутатом Госдумы и баллотировался в президенты РФ в 2000 году.

URL: https://www.vb.kg/371514
Теги:
соболезнование
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