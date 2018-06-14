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В Оше началась работа по подготовке к отопительному зимнему периоду

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- ВБ
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В целях реализации Постановления Правительства КР №249 от 22 мая 2018 года "О подготовке объектов экономической сферы и населения к отопительному периоду 2018-2019 годов" мэрией города Ош принято соответствующее постановление, в котором утвержден состав городского Штаба по подготовке к отопительному зимнему периоду 2018-2019 гг., а также утвержден план мероприятий по подготовке.

Накануне состоялось первое заседание Штаба во главе с вице-мэром Оша Асылбеком Топчубаевым, где перед членами Штаба, а также среди приглашенных на заседание руководителей структурных подразделений города, поставлена задача обеспечить выполнение утвержденного плана мероприятий.

Согласно данному плану, соответствующим предприятиям и службам необходимо будет своевременно подготовить запасы топлива, подготовить котельные и котлоагрегаты, а также магистральные теплосети к предстоящему отопительному периоду.

Кроме того, дано задание произвести соответствующие ремонтные работы отопительных систем многоэтажных домов, а также провести разъяснительные работы среди населения о произведении заготовки угля и работ по утеплению жилых домов.

URL: https://www.vb.kg/371516
Теги:
отопительный сезон, Ош, Ошская область
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Комментарии
Ayperi Tynystanova
14.06.2018, 15:57
Карма: +27
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 30
Минусов: 3
Комментариев: 65

подготовка к зиме идет весной-летом, а не осенью как нам говорили с аппарата президента одна дамочка.

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