В Оше началась работа по подготовке к отопительному зимнему периоду

В целях реализации Постановления Правительства КР №249 от 22 мая 2018 года "О подготовке объектов экономической сферы и населения к отопительному периоду 2018-2019 годов" мэрией города Ош принято соответствующее постановление, в котором утвержден состав городского Штаба по подготовке к отопительному зимнему периоду 2018-2019 гг., а также утвержден план мероприятий по подготовке.

Накануне состоялось первое заседание Штаба во главе с вице-мэром Оша Асылбеком Топчубаевым, где перед членами Штаба, а также среди приглашенных на заседание руководителей структурных подразделений города, поставлена задача обеспечить выполнение утвержденного плана мероприятий.

Согласно данному плану, соответствующим предприятиям и службам необходимо будет своевременно подготовить запасы топлива, подготовить котельные и котлоагрегаты, а также магистральные теплосети к предстоящему отопительному периоду.

Кроме того, дано задание произвести соответствующие ремонтные работы отопительных систем многоэтажных домов, а также провести разъяснительные работы среди населения о произведении заготовки угля и работ по утеплению жилых домов.