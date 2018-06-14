МВД КР подключилось к поиску Нургизы, пропавшей в аэропорту Стамбула

Министерство внутренних дел Кыргызстана совместно с полицией Турции занялись поиском пропавшей кыргызстанки. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе ведомства.

- Несколько дней назад в правоохранительные органы поступило заявление от родственников Нургизы Кулманбетовой. По их данным, девушка пропала в аэропорту Стамбула 11 июня. Сотрудниками органов внутренних дел данное заявление зарегистрировано, ведется расследование. Необходимый запрос отправлен коллегам в Турцию. Поисковые мероприятия проводятся, - заявили в МВД.

Отметим, запрос турецкой стороне по поводу без вести пропавшей гражданки Кыргызстана Нургизы Кулманбетовой был направлен и от Департамента консульской службы МИД КР. В произошедшем разбирается генконсульство в Стамбуле.

По данным родственников, Нургиза 11 июня примерно в 15:00 приземлилась в аэропорту "Ататюрк" рейсом Торонто-Стамбул. Вечером того же дня она должна была вылететь в Бишкек. Однако на самолет кыргызстанка не села, и с тех пор о ней ничего не известно.