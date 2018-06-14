Чудинова лишили депутатского мандата

Досрочно прекращены полномочия депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Игоря Чудинова. Об этом сообщает ЦИК КР.

Согласно закону досрочное прекращение полномочий депутата Жогорку Кенеша осуществляется решением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, принятым не позднее 30 календарных дней со дня возникновения основания.

Основанием послужило решение Бишкекского горсуда от 1 июня 2018 года о том, чтобы оставить в силе обвинительный приговор Октябрьского райсуда от 19 декабря 2017 года в отношении депутата Жогорку Кенеша КР Игоря Чудинова.

Статьей 100 Конституции КР, статьей 360 УПК КР установлено, что вступившие в законную силу акты судов Кыргызской Республики обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, должностных и физических лиц и подлежат исполнению на всей территории республики.

Напомним, уже экс-депутат парламента Игорь Чудинов проходил обвиняемым по уголовному делу о трансформации в 2008 году земельных участков. Вместе с бывшим вице-премьер-министром Искендером Айдаралиевым, бывшим министром сельского хозяйства Арстанбеком Ногоевым, бывшим депутатом ЖК Карганбеком Самаковым и другими.

По решению суда Чудинов должен выплатить штраф в размере 50 тыс. расчетных показателей или 5 млн сомов.