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Чудинова лишили депутатского мандата

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- Оксана Гут
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Досрочно прекращены полномочия депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Игоря Чудинова. Об этом сообщает ЦИК КР.

Согласно закону досрочное прекращение полномочий депутата Жогорку Кенеша осуществляется решением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, принятым не позднее 30 календарных дней со дня возникновения основания.

Основанием послужило решение Бишкекского горсуда от 1 июня 2018 года о том, чтобы оставить в силе обвинительный приговор Октябрьского райсуда от 19 декабря 2017 года в отношении депутата Жогорку Кенеша КР Игоря Чудинова.

Статьей 100 Конституции КР, статьей 360 УПК КР установлено, что вступившие в законную силу акты судов Кыргызской Республики обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, должностных и физических лиц и подлежат исполнению на всей территории республики.

Напомним, уже экс-депутат парламента Игорь Чудинов проходил обвиняемым по уголовному делу о трансформации в 2008 году земельных участков. Вместе с бывшим вице-премьер-министром Искендером Айдаралиевым, бывшим министром сельского хозяйства Арстанбеком Ногоевым, бывшим депутатом ЖК Карганбеком Самаковым и другими.

По решению суда Чудинов должен выплатить штраф в размере 50 тыс. расчетных показателей или 5 млн сомов.

URL: https://www.vb.kg/371522
Теги:
уголовная ответственность, Жогорку Кенеш, ЦИК, Игорь Чудинов
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