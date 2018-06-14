Жогорку Кенеш принял отчет правительства за 2017 год… Авансом

Сегодня, 14 июня, Жогорку Кенеш заслушал отчет правительства за 2017 год. Докладчиком выступал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, который был назначен на этот пост 20 апреля.

- Отчет за 2017 год, значит это работа Сапара Исакова, а не Абылгазиева. Поэтому мы должны признать его неудовлетворительным. Тогда спроса не будет. А если примем, то общественность не поймет и будет винить Жогорку Кенеш, - предложил депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Исхак Масалиев.

Однако нардеп от фракции "Ата Мекен" Сайдулла Нышанов заявил:

- Давайте примем отчет. Это будет аванс нынешнему правительству. За 3 месяца многое может измениться.

По итогу за признание отчета удовлетворительным проголосовали 96 депутатов, против - 5.

Стоит отметить, что в начале заседания сам Мухаммедкалый Абылгазиев признал, что работа кабмина за 2017 год была неудовлетворительной. В том числе из-за срыва ОЗП, аварии на ТЭЦ Бишкека и прочих недоработок.