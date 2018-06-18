Сотрудники "Кыргыз почтасы" - фигуранты очередного "уголовного" скандала

Сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП по Токтогульскому району и городам Майлуу-Суу, Таш-Кумыр, Кара-Куль Джалал-Абадской области выявлена коррупционная схема по присвоению денежных средств со стороны работников Токтогульского районного филиала "Кыргыз почтасы" и должностных лиц Отдела обеспечения безопасности дорожного движения по Токтогульскому району (далее ООБДД).

Установлено, что отдельными сотрудниками Токтогульского районного филиала "Кыргыз почтасы" и ООБДД по Токтогульскому району за период 2017 и первый квартал 2018 года было скрыто свыше 4 тысяч протоколов административного правонарушения ПДД. Примечательно, что штрафы по ним были собраны, но не оприходованы в кассе почты. Денежные средства были присвоены работниками с составлением фиктивных актов сверок.

В результате противоправных действий государству был нанесен ущерб на сумму 1 миллион 548 тысяч 400 сомов.

По собранным материалам ГСБЭП прокуратурой Токтогульского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 171 (присвоение или растрата вверенного имущества), 315 (служебный подлог) и 316 (халатность) УК КР.