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"Мерседес Спринтер" врезался в молоковоз. Один водитель погиб

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- Оксана Гут
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18 июня, примерно в 3 часа ночи в Сокулукском районе Чуйской области на дороге Бишкек - Жаны-Жер произошло смертельное ДТП. Об этом редакции VB.KG рассказали в УОБДД Чуйской области.

- Водитель "Мерседес-Бенц Спринтер", 1985 г.р., двигаясь в южном направлении, врезался в грузовую автомашину (молоковоз). От полученных травм он скончался на месте. Водитель молоковоза, 1987 г.р., доставлен в 4 горбольницу в реанимационное отделение. Он находится в очень тяжелом состоянии, - сообщили в УОБДД.

В настоящее время по факту ДТП проводится расследование. Уголовное дело еще не возбуждено.

URL: https://www.vb.kg/371539
Теги:
ДТП, погибшие, Сокулукский район, Чуйская область
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