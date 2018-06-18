"Бакай Банк": летнее снижение процентных ставок по кредитам

"Бакай Банк" запустил уникальное акцию и снизил процентные ставки по бизнес и агрокредитам в национальной валюте на 4 процента. Срок действия выгодного предложения с 1 июня 2018 до 31 августа 2018 года.

Средние процентные ставки по коммерческим кредитам:

- в кыргызских сомах (KGS) - 16-24 процентов

Кредиты выдаются на срок до 5 лет.

Новые процентные ставки на летний период:

Бизнес кредиты (коммерческие и агро) Кредиты до 150 000 - от 22% Свыше 150 001 – до 500 000 - от 22% Свыше 500 001 – до 750 000 - от 20% Свыше 750 001 – до 3 750 000 - от 17% Свыше 3 750 001 – до 7 500 000 - от 16%

ОАО "Бакай Банк" предлагает свои услуги по выдаче заинтересованным лицам коммерческих кредитов. Одним из основных приоритетов в работе банка является клиентоориентированность и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество со своими заемщиками.

ОАО "Бакай Бакай" осуществляет кредитование отдельных граждан (физических лиц), предлагая клиентам займы под залог как в кыргызских сомах, так и в иностранной валюте.

Цели кредитования:

• пополнение оборотного капитала (увеличение товарооборота)

• приобретение основных средств (оборудование, автомашины, недвижимость - для развития бизнеса)

• инвестиционные цели (строительство и ремонт коммерческой недвижимости)

• рефинансирование непроблемных кредитов в других банках и ФКУ

• потребительские цели при наличии действующего бизнеса.

По каждому кредиту рассчитывается эффективная процентная ставка

В "Бакай Банке" действует 10 видов коммерческих кредитов: "Экспресс-кредит", "Микрокредит", "Микрокредит +", "Смолл кредит", "Корпоративный кредит" а также агрокредиты "Агро Экспресс-кредит", "Агро Микрокредит", "Агро Микрокредит +", "Агро Смолл кредит", "Агро Корпоративный кредит".

На сегодняшний день самым востребованным видом кредита для развития бизнеса является "Микрокредит +".

Кредит для развития бизнеса "Микрокредит +"

Условия:

• процентная ставка по кредиту в СОМАХ - 20-24 процентов годовых (эффективная процентная ставка от 22,84 процента)

• срок рассмотрения - до 10 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов

• кредит предоставляется в сомах, долларах США и евро, юань, тенге

Сроки

• на пополнение оборотного капитала: от 3 до 36 месяцев

• на приобретение основных средств и на инвестиционные цели: от 3 до 60 месяцев ($).

Сумма

• от 750 001 до 3 750 000 сомов

• от 750 001 до 3 750 000 рублей

• от 10 001 до 50 000 долларов США

• от 8 001 до 40 000 евро

• от 60 001 до 300 000 юаней

• от 3 750 001 до 18 750 000 тенге.

Преимущества

• выгодные процентные ставки

• возможность выбора графика погашения - аннуитет или гибкий график

• быстрые сроки рассмотрения заявки

• минимум документов,

С другими видами кредитов ОАО "Бакай Банк" вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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ОАО "Бакай Банк" более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.