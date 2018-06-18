В Кыргызстане становится жарко

Пресс-служба МЧС КР распространила прогноз аномалии температуры воздуха и количества осадков по территории Кыргызской Республики на июль.

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЧУЙСКОЙ И ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1° выше климатической нормы и составит в Чуйской долине 24…26°, в Таласской долине 21…23° тепла. В предгорных районах и в Кеминской долине средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы и составит 17…19º тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 13...18º до 20...25º тепла, днем от 29…34° до 35…37° тепла, в отдельные дни возможно повышение до 38...40º. В предгорных районах и в Кеминской долине температура воздуха ночью в пределах 8...13º тепла, днем колебание от 20…25° до 27…32° тепла.

Месячное количество осадков ожидается в долинной зоне меньше нормы, в предгорных районах около нормы (в Чуйской долине 18-25 мм, в Таласской долине 16-20 мм, в предгорных районах 50-62 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОШСКОЙ, ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ И БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Средняя месячная температура воздуха в долинной зоне ожидается на 1...3° выше климатической нормы и составит 25…27°, в предгорных районах на 1° выше климатической нормы и составит 22…25° тепла.

В течение месяца температура воздуха ночью ожидается в пределах 20...25º тепла, днем колебание от 30…35° до 36…40° тепла. В предгорных районах температура воздуха ночью 13...18º тепла, днем колебание от 23…28° до 30…35° тепла.

Месячное количество осадков ожидается в долинной зоне меньше нормы( 9-29 мм), в предгорных районах около нормы (23-71 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1º выше климатической нормы и составит 17…19° тепла.

В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 12…17° тепла, днем колебание от 17…22°,до 23...28°, по востоку Иссык-Кульской котловины до 25…30° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы(30-45 мм, по востоку 60-81 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 17…19° тепла. В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 7…12º, днем 25…30º тепла.

ЗОНА ПАСТБИЩ

АЛАЙСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит около 6...8° тепла. В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 0…5° тепла, днем 10...15°, в отдельные дни возможно повышение до 17…20° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы(50-52мм).

СУУСАМЫРСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 12…14°тепла. В течение месяца температура воздуха ожидается ночью в пределах 2...7°тепла, днем колебание от 17…22° до 23…28°тепла.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы(36-38 мм).