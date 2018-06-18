Где в Оше 19 и 20 июня отключат свет

Мэрия Оша сообщает, что в связи с подготовкой энергообъектов к осеннее-зимнему отопительному периоду 2018-2019 гг. в некоторых районах южной столицы 19 и 20 июня не будет света. Подачу электроэнергии отключат в период с 9:00 до 17:00 часов.

В частности, 19 июня в территориальном совете №10 "Курманжан-Датка" (микрорайон Юго-Восток) по улицам Мирсаатова, Торобай Абакир уулу, Водопроводная.

А 20 июня будет временно отключена электроэнергия:

- в территориальном совете №9 "Амир-Тимур" по улицам С.Айни, Ак-Суйская, Кокбельская, Чуйская, Кантская, Джамбульская, Алабукинская, Талаская, Кок-Сайская, Олимпийская, Навбахор, Садихова, Куцемелова, Чернышевского, Солнечная, Алмазар, Циолковского, Т.Салиева, Баткенская.

- в территориальном совете №8 "Ак-Буура" по улице Узгенская в домах № 11, 13, 15, 15А, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 25А, 25Б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41.

- Жапалакской управе сел по улицам Аттокурова, Атабаева, Жаркынбаева, Алыбаева, Жантошева, Базарбаева, Жумабекова, Жоробекова, Абылкасымова, А.Саматова, Жээналиева, Сасыкбаева, Толонбаева, Эргешова.