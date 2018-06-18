Двое молодых парней устроили стрельбу в центре Бишкека

17 июня неизвестные дважды выстрелили в прохожих на пересечении улиц Исанова и Боконбаева. Один из них с полученными травмами был госпитализирован в республиканскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, вчера, примерно в 7:00 часов, в УВД Первомайского района поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Исанова и Боконбаева местные жильцы слышали выстрелы из неизвестного оружия.

- На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы УВД Первомайского района. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены гильза калибра 45 Rubber и резиновая пуля от травматического пистолета, заявила в ГУВД.

Позже с заявлением в милицию обратился житель столицы.

- Он указал, что в тот день он шел вместе со знакомым, примерно в 6:30 часов неизвестные без причин произвели несколько выстрелов в их сторону. В результате чего знакомый получил травмы головы (СГМ, ушибы мягких тканей лица и перелом челюсти), его госпитализировали в республиканскую больницу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 234 "Хулиганство" УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками мобильного батальона ГУВД города Бишкек по "горячим следам" задержаны подозреваемые. Ими оказались 1990 года рождения Т.А. и 1997 года рождения А.У. - оба жители столицы.

В автомашине подозреваемых изъят травматический пистолет МР-80-13Т калибра 45 Rubber, два магазина и 9 патронов. Оружие зарегистрировано за подозреваемым Т.А.

Задержанные были водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек. Назначен ряд судебных экспертиз. Проводится расследование.