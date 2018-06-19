Больница Ала-Буки сэкономила денег и купила современный аппарат УЗИ

Территориальная больница Ала-Буки закупила современный УЗИ аппарат (ультразвуковой сканер Samsung Hs40 в комплекте samsung Meqicon, Республика Корея), аппарат закуплен за счет сэкономленных средств больницы на сумму 2 850 000 сом, сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По словам директора ТБ Ала-Буки Жыргалбека Осмоналиева, "современный УЗИ аппарат позволит улучшить качество оказания медицинской помощи населению, своевременно выявить какие-то заболевания у матери и ребенка, сердечно-сосудистые и многие другие заболевания".