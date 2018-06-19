Погода
$ 68.19 - 68.42
€ 79.05 - 80.05

Больница Ала-Буки сэкономила денег и купила современный аппарат УЗИ

268  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Территориальная больница Ала-Буки закупила современный УЗИ аппарат (ультразвуковой сканер Samsung Hs40 в комплекте samsung Meqicon, Республика Корея), аппарат закуплен за счет сэкономленных средств больницы на сумму 2 850 000 сом, сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По словам директора ТБ Ала-Буки Жыргалбека Осмоналиева, "современный УЗИ аппарат позволит улучшить качество оказания медицинской помощи населению, своевременно выявить какие-то заболевания у матери и ребенка, сердечно-сосудистые и многие другие заболевания".

URL: https://www.vb.kg/371564
Теги:
Ала-Букинский район, репродуктивное здоровье, Кыргызстан, медицина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Фрунзе
19.06.2018, 10:02

Браво! Дальнейших Успехов!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  