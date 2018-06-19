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Дирекция Фонда развития Иссык-Кульской области посетила "Кумтор"

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- ВБ
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В начале июня 2018 года двадцать сотрудников Дирекции Фонда развития Иссык-Кульской области посетили рудник "Кумтор" в рамках ознакомительного визита. Группа посетила основные объекты производства – фабрику, карьер, хвостовое хозяйство, а также жилой лагерь.

Заместитель директора Дирекции Фонда развития Иссык-Кульской области Актан Мамбеткулов сообщил, что они тесно работают с населением и получают множество вопросов о влиянии золоторудного предприятия на экологию.

"Сотрудники Фонда первый раз посещают рудник "Кумтор". Наша первая цель – ознакомить сотрудников с производством, вторая – найти ответы на многочисленные вопросы местных жителей, в том числе о влиянии Кумтора на окружающую среду. Сотрудники "Кумтора" все открыто показали и рассказали, ответили на все наши вопросы. Мы очень за все благодарны", – сообщил он.

С момента образования Фонда развития Иссык-Кульской области в 2009 году было инвестировано порядка 60 миллионов долларов США на финансирование различных инфраструктурных проектов по всей Иссык-Кульской области. В 2017 году компания "Кумтор" перечислила в Фонд развития Иссык-Кульской области порядка 6,4 млн долларов США.

URL: https://www.vb.kg/371571
Теги:
золото, Кыргызстан, Кумтор
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