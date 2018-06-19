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В Бишкеке опять пропал человек

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- Оксана Гут
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ОВД Аламудунского района разыскивается Эркинбаев Максат Шаршенбекович 28.08.1986 года рождения. Он вышел из дома 26 мая 2018 на работу в село Кок-Жар и по настоящее время не вернулся.

Приметы: рост 180-182 см, спортивного телосложения, глаза карие, волосы черные, кожа смуглая.

Был одет: серая футболка, серые спортивные штаны, кроссовки темно-синего цвета.

Особые приметы: на животе имеется шрам длинной 15-20 см.

Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией о данном лице, сообщить по телефонам:

Дежурная часть ГУВД Чуйской области: (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85,

Дежурная часть ОВД Аламудунского района: (0312) 36-35-27, 0700 20-96-66, 0550 51 09 05 (группа розыска)

URL: https://www.vb.kg/371582
Теги:
ГУВД, розыск, Чуйская область
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