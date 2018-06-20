Погода
$ 68.17 - 68.41
€ 78.72 - 79.70

В Кыргызстане запущен завод по переработке фруктов

854  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Агентство США по международному развитию (USAID) и совместное кыргызско-таджикское предприятие "Алтын Аймак" открыли новый завод по переработке сухофруктов в селе Кара Бак Баткенской области. Об этом сообщает посольство США в КР.

По их информации, USAID софинансировал приобретение нового оборудования для мойки, сортировки и распределения, а также солнечных сушилок.

"Это позволит предприятию перерабатывать абрикосы, сливы, яблоки, грецкие орехи и другие сухофрукты на юге Кыргызстана. Новое оборудование, отвечающее требованиям безопасности пищевых продуктов, расположено вблизи источников сырья, что повышает объем, качество и конкурентоспособность предприятия, а также позволяет бизнесу конкурировать на новых рынках. Так как в прошлом сухофрукты доставлялись в Таджикистан для дополнительной переработки перед отправкой на экспорт в Россию, Турцию и другие страны. Данное партнерство позволит отправлять сухофрукты непосредственно из Кыргызстана", - пояснили в посольстве США.

Уточняется, что новый завод запущен в рамках проекта USAID Agro Horizon, который работает на протяжении четырех лет в четырех областях Кыргызстана (Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской и Ошской) с целью увеличения доходов мелких фермеров за счет повышения производительности и расширения возможностей кыргызских производителей выйти на местные и международные рынки.

Сегодня объект посетил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

"Как ожидается, на нем будет трудоустроено 35 человек, что улучшит благосостояние 400 семей", - подчеркнули в посольстве.

URL: https://www.vb.kg/371587
Теги:
Баткенская область, бизнес, США, экспорт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  