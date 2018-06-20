В Кыргызстане запущен завод по переработке фруктов

Агентство США по международному развитию (USAID) и совместное кыргызско-таджикское предприятие "Алтын Аймак" открыли новый завод по переработке сухофруктов в селе Кара Бак Баткенской области. Об этом сообщает посольство США в КР.

По их информации, USAID софинансировал приобретение нового оборудования для мойки, сортировки и распределения, а также солнечных сушилок.

"Это позволит предприятию перерабатывать абрикосы, сливы, яблоки, грецкие орехи и другие сухофрукты на юге Кыргызстана. Новое оборудование, отвечающее требованиям безопасности пищевых продуктов, расположено вблизи источников сырья, что повышает объем, качество и конкурентоспособность предприятия, а также позволяет бизнесу конкурировать на новых рынках. Так как в прошлом сухофрукты доставлялись в Таджикистан для дополнительной переработки перед отправкой на экспорт в Россию, Турцию и другие страны. Данное партнерство позволит отправлять сухофрукты непосредственно из Кыргызстана", - пояснили в посольстве США.

Уточняется, что новый завод запущен в рамках проекта USAID Agro Horizon, который работает на протяжении четырех лет в четырех областях Кыргызстана (Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской и Ошской) с целью увеличения доходов мелких фермеров за счет повышения производительности и расширения возможностей кыргызских производителей выйти на местные и международные рынки.

Сегодня объект посетил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

"Как ожидается, на нем будет трудоустроено 35 человек, что улучшит благосостояние 400 семей", - подчеркнули в посольстве.