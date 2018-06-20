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Кыргызстан и Таджикистан вновь обсудили вопросы делимитации границ

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- Виктория Григоренко
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19 июня 2018 года в рамках участия в Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития" в г. Душанбе состоялась встреча вице-премьер-министра КР Ж.Разакова с заместителем премьер-министра Таджикистана А.Иброхимом. Об этом сообщает МИД КР.

Как отмечается, были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Таджикистана, в том числе вопросы делимитации кыргызско-таджикской границы и совместные меры по недопущению эскалации инцидентов в приграничных районах.

"Также стороны обсудили перспективы взаимодействия государств в гуманитарной, торгово-экономической и водно-энергетической сферах. Особое внимание было уделено вопросам совместной реализации договоренностей, достигнутых по итогам двусторонних переговоров президента КР С.Жээнбекова с президентом Таджикистана", - подчеркнули в МИД.

Уточняется, в завершение встречи стороны отметили необходимость проведения двусторонних консультаций для реализации поставленных главами двух государств задач.

URL: https://www.vb.kg/371590
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, МИД
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