Кыргызстан и Таджикистан вновь обсудили вопросы делимитации границ

19 июня 2018 года в рамках участия в Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития" в г. Душанбе состоялась встреча вице-премьер-министра КР Ж.Разакова с заместителем премьер-министра Таджикистана А.Иброхимом. Об этом сообщает МИД КР.

Как отмечается, были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Таджикистана, в том числе вопросы делимитации кыргызско-таджикской границы и совместные меры по недопущению эскалации инцидентов в приграничных районах.

"Также стороны обсудили перспективы взаимодействия государств в гуманитарной, торгово-экономической и водно-энергетической сферах. Особое внимание было уделено вопросам совместной реализации договоренностей, достигнутых по итогам двусторонних переговоров президента КР С.Жээнбекова с президентом Таджикистана", - подчеркнули в МИД.

Уточняется, в завершение встречи стороны отметили необходимость проведения двусторонних консультаций для реализации поставленных главами двух государств задач.