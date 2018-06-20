Почему в Кыргызстане горят автомобили?

По республике за прошедшие сутки зафиксировано 14 пожаров. Об этом сообщили в МЧС.

Как уточняется, наибольшее число очагов возгорание пришлось на Чуйскую область – 6. Горело сухотравье.

"В Бишкеке – 3, Оше – 1, Ошской области – 1, Джалал-Абадской области – 2 и в Иссык-Кульской - 1. Так, в Сузакском районе Джалал-Абада полностью сгорел автомобиль "Жигули". Причина произошедшего выясняется. А вот в Иссык-Кульской области "Аudi-100" сгорела из-за неправильной эксплуатации автомобиля. Восстановлению машина не подлежит", - подчеркнули в ведомстве.