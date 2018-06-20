УОБДД: Напавший на девушку - какой-то слабоумный!

В Сети обсуждают видео, на котором якобы сотрудник УОБДД Чуйской области бьет остановленную патрулем девушку.

В Управлении обеспечения безопасности дорожного движения Чуйской области пока только предполагают, кто мог ударить девушку-водителя.

- Человек, которые в форме – это наш сотрудник, мы признаем. Но пока не можем выяснить, кто именно. На видео не видно даже номера патрульной машины. Кто с ним рядом в гражданском – мы не знаем. По идее, инспекторы должны нести службу без каких-либо посторонних лиц. Сейчас, предположительно, мы можем сказать, что тот, кто нанес удар – слабоумный. Он, скорее всего, не имеет отношения к УОБДД и к нашему сотруднику. Говорят, на том участке часто видят мужчину, у которого какие-то умственные отклонения. Он приходит к патрулю, стоит рядом, задает вопросы, просит показать радар, - рассказали "Вечерке" в УОБДД Чуйской области.

Отметим, инцидент произошел предположительно 16 июня в селе Военно-Антоновка Чуйской области на пересечении улиц Пушкина и Фрунзе.

На видео, опубликованном в Сети, запечатлено, как инспектор УОБДД останавливает машину марки Honda Inspire. Из нее выходит девушка. Рядом с сотрудником в форме находится человек в гражданском. Они оба разговаривают с водителем. Второй - тот что в штатском - неожиданно ударяет девушку-автолюбителя так, что она едва ли не падает на землю. После разговор продолжает, девушка садится в авто и уезжает.

Комментируя произошедшее, в УОБДД Чуйской области заявили, что ведомство немедленно проведет служебное расследование по данному факту.

Однако результатов по нему до сих пор нет.