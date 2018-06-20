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УОБДД: Напавший на девушку - какой-то слабоумный!

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- Оксана Гут
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В Сети обсуждают видео, на котором якобы сотрудник УОБДД Чуйской области бьет остановленную патрулем девушку.

В Управлении обеспечения безопасности дорожного движения Чуйской области пока только предполагают, кто мог ударить девушку-водителя.

- Человек, которые в форме – это наш сотрудник, мы признаем. Но пока не можем выяснить, кто именно. На видео не видно даже номера патрульной машины. Кто с ним рядом в гражданском – мы не знаем. По идее, инспекторы должны нести службу без каких-либо посторонних лиц. Сейчас, предположительно, мы можем сказать, что тот, кто нанес удар – слабоумный. Он, скорее всего, не имеет отношения к УОБДД и к нашему сотруднику. Говорят, на том участке часто видят мужчину, у которого какие-то умственные отклонения. Он приходит к патрулю, стоит рядом, задает вопросы, просит показать радар, - рассказали "Вечерке" в УОБДД Чуйской области.

Отметим, инцидент произошел предположительно 16 июня в селе Военно-Антоновка Чуйской области на пересечении улиц Пушкина и Фрунзе.

На видео, опубликованном в Сети, запечатлено, как инспектор УОБДД останавливает машину марки Honda Inspire. Из нее выходит девушка. Рядом с сотрудником в форме находится человек в гражданском. Они оба разговаривают с водителем. Второй - тот что в штатском - неожиданно ударяет девушку-автолюбителя так, что она едва ли не падает на землю. После разговор продолжает, девушка садится в авто и уезжает.

Комментируя произошедшее, в УОБДД Чуйской области заявили, что ведомство немедленно проведет служебное расследование по данному факту.

Однако результатов по нему до сих пор нет.

URL: https://www.vb.kg/371595
Теги:
ГУБДД, избиение, Чуйская область
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Комментарии
Гульзат
20.06.2018, 10:59

У них походу это основное правило приема на работу. Другие кастинг не проходят. 

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Урри
20.06.2018, 11:05

Девушка то найдется...Главное чтоб менты устроили опознание своих сотрудников потом, и дебил найдется. Но менты скрывают своего.

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в данном
20.06.2018, 11:40

В данном случае, если хотят не замарать честь мундира, в их интересах провести расследование в кратчайший срок и публично принести извинения девушке!

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Идите на@уй менты е@учие!!!
20.06.2018, 13:11

Девушка если вы читаете этот комент, сделайте пресс-конференцию. Пусть эти мусора ответят перед законом. Начиная от этого полоумного до той мусорни что рядом находились. Если она промолчит, это будет дальше также продолжаться.

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Фрунзе
20.06.2018, 13:15

Вокруг да около милиции сплош и рядом дебилы и олигофрены!!! У нас вообще к милиции отношение как дохлятине, так они ещё это каждый день подтверждают.

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Алмаз
20.06.2018, 14:02

Че за ****** несет этот ****, есть книга учета где фиксируется кто на каком посту стоит и этот гнида зная кто это вешает лапшу народу что не могут опознать, он и есть слабоумный

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Аль
20.06.2018, 14:11

Оборотни

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Спред
20.06.2018, 14:12

Это теперь так называется? Как только поймали на месте преступления, так слабоумный или уволенный!!! Такое чувство, что там сплошь преступники и слабоумные, мягко говоря. В топку такую милицию, разогнать к едрене фене

И набрать нормальных, без справки из дурдома. А то неизвестно, что в следующий раз взбредет слобоумным из органов? По людям палить из табельного оружия? А чо, слабоумные же!

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Арман
20.06.2018, 15:20

Гаишники нас всех держат за полных идиотов, пора народу собраться в один кулак и заставить очиститься их. 

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Все Сможем
20.06.2018, 15:33
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 11

Вот же смех милиция которая должна защищать и охранять граждан

По мнению выходит так какой-то тип бьёт женщину и не чего не происходит а почему не задержали не доставили в дежурку это же правонарушение

Значит это был мент!

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урааа!
20.06.2018, 15:42

слабоумный - это почётное милицейское звание, которое надо ещё заслужить, потому как даёт кучу льгот

и освобождает от всякой ответственности!

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