В ГРС выдали паспорт иностранцу, находящемуся в международном розыске

Служба криминальной милиции МВД Кыргызской Республики выявила коррупционные проявления, связанные с незаконной выдачей паспортов иностранным гражданам, к которым причастны должностные лица государственной регистрационной службы.

В результате незаконных действий чиновников произведена выдача национального паспорта иностранному гражданину, находящемуся в международном розыске за совершение тяжкого преступления.

Согласно сведениям СКМ МВД, в 2014 году должностные лица отдела паспортизации и регистрации населения (ОПРН) Сузакского района Джалал-Абадской области выдали гражданину паспорт КР образца 2004 года. На основании данного документа (паспорта) в 2017 году в ОПРН г.Балыкчы Иссык-Кульской области выдан паспорт нового образца.

Однако оперативники Службы криминальной милиции МВД установили, что данным паспортом пользовался гражданин Республики Таджикистан Низомхон Джураев 1967 года рождения, находящийся в международном розыске по линии Интерпола за совершение особо тяжкого преступления у себя на родине.

В феврале 2017 года разыскиваемый гражданин Таджикистана был задержан в Украине с кыргызским национальным паспортом. По установленным данным должностные лица ГРС выдали паспорт на вымышленное имя, куда вклеена фотография разыскиваемого лица.

Следственной службой МВД КР по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 350 (Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) УК Кыргызской Республики.

Генеральной прокуратурой КР по факту незаконной выдачи паспортов в отношении должностных лиц ДРНАГС ГРС было возбуждено уголовное дело по ст.304 ч.2 (Злоупотребление должностным положением), ст.315 ч.2 (Служебный подлог), ст.315-1 (Незаконная выдача паспорта, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшие незаконное получение гражданства КР) УК Кыргызской Республики.

Дальнейшее расследование уголовного дела проводит Следственная служба

МВД Кыргызской Республики.

18 июня 2018 года в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудниками СКМ МВД задержан гражданин А.А - главный специалист ОПРН ДРНАГС (Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния) ГРС Сузакского района Джалал-Абадской области.

Задержанный водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, сообщает пресс-служба МВД.