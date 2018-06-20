В парламенте приняли присягу новых депутатов - ветеринара и чиновника

Сегодня, 20 июня, на пленарном заседании Жогорку Кенеша состоялась присяга новых депутатов Бактыбека Турусбекова и Тариеля Жоробекова.

Напомним, они пришли на вакантные мандаты взамен Игоря Чудинова и Болотбека Ибраимжанова.

С первого был снят мандат досрочно в связи с обвинительным приговором в отношении него по делу о продаже земельных участков. Второй же – Ибраимжанов – был назначен на должность председателя Государственной службы миграции КР.

Турусбеков Бактыбек Сагындыкович от фракции "Бир Бол" в прошлом занимал пост начальника управления экономического развития мэрии города Бишкек, также работал в должности заведующего отделом промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования аппарата правительства КР.

Жоробеков Тариел Улукбекович от фракции "Республика – Ата-Журт" работал ветеринаром, после был главой айыл окмоту Долоно Таласского района, выдвигался в акимы Таласского района.