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В Индии мыши сгрызли более миллиона госсредств

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- Виктория Григоренко
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Банкомат, который облюбовали грызуны, находится в городе Тинсукия, штат Ассам. Он перестал работать 20 мая нынешнего года. В банкомате на тот момент находилось 2 миллиона 948 тысяч рупий (около 3 миллионов сомов - VB.KG). Об этом сообщает сайт India Today.

Как отмечается, когда 11 июня сотрудники открыли аппарат, выяснилось, что большая часть денег уничтожена мышами.

"Грызуны "проели" банкноты стоимостью 1 миллион 238 тысяч рупий. Банкомат был наполнен в основном купюрами 500 и 2000 рупий, которые мыши растерзали на мелкие фрагменты. Теперь дело грызунов расследует полиция", - утверждает индийское СМИ.

Смогут ли кого-то привлечь к ответственности, остается под вопросом.

URL: https://www.vb.kg/371600
Теги:
банковский сектор, Индия
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Комментарии
урааа!
20.06.2018, 15:31

удивили! у нас правительственные спиногрызы сожрали денег на 30 лет вперёд! теперь те , с кем они не поделились расследуют, почему не поделились и где деньги, зин?

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