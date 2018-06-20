В Индии мыши сгрызли более миллиона госсредств

Банкомат, который облюбовали грызуны, находится в городе Тинсукия, штат Ассам. Он перестал работать 20 мая нынешнего года. В банкомате на тот момент находилось 2 миллиона 948 тысяч рупий (около 3 миллионов сомов - VB.KG). Об этом сообщает сайт India Today.

Как отмечается, когда 11 июня сотрудники открыли аппарат, выяснилось, что большая часть денег уничтожена мышами.

"Грызуны "проели" банкноты стоимостью 1 миллион 238 тысяч рупий. Банкомат был наполнен в основном купюрами 500 и 2000 рупий, которые мыши растерзали на мелкие фрагменты. Теперь дело грызунов расследует полиция", - утверждает индийское СМИ.

Смогут ли кого-то привлечь к ответственности, остается под вопросом.