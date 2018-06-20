Мэрия Бишкека отчиталась о ходе реконструкции парка им. Ю.Фучика

По информации Ленинской районной администрации, реконструкция парка имени Ю.Фучика идет полным ходом.

С 18 июня текущего года начаты работы по укладке асфальта на основных тротуарах.

В настоящее время завершены работы по установке воркаут комплекса из 9 тренажеров с бетонным покрытием (более 350 м2) и ограждением по периметру. Завершена установка опор освещения (87 опор) и произведен запуск освещения по периметру.

В нижней части парка завершена установка 33 скамеек и 66 урн. Работы по установке скамеек и урн продолжаются в верхней части парка.

Завершены все работы по электроснабжению парка (произведена прокладка и установка электрических щитов всех запроектированных объектов (7 точек подключения).

Также были произведены работы по прокладке инженерных сетей, водопровод и канализация на 7 точках подключения. Произведено озеленение перед административным зданием парка, посажено более 70 однолетних цветов сотрудниками МП "Бишкекзеленхоз".

В целом завершение работ по реконструкции парка запланировано на начало июля текущего года.