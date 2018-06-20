За 16 лет более 9 тысяч иностранных беженцев получили гражданство КР

На 1 июня 2018 года в Кыргызстане статус беженца имеют 187 иностранцев. В основном это граждане Афганистана – 90 человек, Сирии – 68 человек, остальные из Украины, Ирана, КНДР, Эфиопии и других стран. Об этом "Вечерке" сообщили в Госслужбе миграции при правительстве КР.

- Граждане других стран начали получать у нас статус беженца с 2012 года. В основном люди бегут из-за военных конфликтов. С этого момента они проживают на территории Кыргызстана. Они имеют право на осуществление трудовой деятельности. Дети беженцев получают среднее образование наравне с нашими гражданами. Также они имеют льготы на получение кыргызского гражданства. В соответствии с законом, иностранцы после трех лет проживания в стране, имеют право подать документы на подданство Кыргызстана. Так ежегодно получают наше гражданство несколько человек. Права на предпринимательскую деятельность и приобретение имущества у людей со статусом беженца такие же, как у иностранцев. Что касается медицинской помощи, то в приобретении социального страхования им помогает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Штаб квартира этой организации находится в Женеве, но у нас есть ее представительство. Занимаются в ней поддержкой беженцев во всех вопросах, - рассказала "Вечерке" специалист отдела по работе с кайрылманами и беженцами Госслужбы миграции Базаркул Керимбаева.

Всего, по данным Керимбаевой, с 1992 года Кыргызстан принял более 20 тысяч беженцев. Из них более 10 тысяч добровольно вернулись на родину, более 9 тысяч – приобрели кыргызское гражданство, остальные переселились в третьи страны.

К слову, сегодня, 20 июня, отмечается Всемирный день беженцев. Дата введена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 2000 года с целью привлечения внимания общественности к проблемам тех, кто вынужден бежать из собственной страны в поисках убежища.