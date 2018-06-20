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Вот такое снежное лето....

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- Виктория Григоренко
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Завтра 21 июня ночью на большей части территории кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Об этом сообщили в МЧС КР.

Как отмечается, в горных и предгорных районах Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей и по востоку Иссык-Кульской котловины осадки интенсивные.

"Днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях на большей части территории, в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Чуйской, Таласской областях в горных и предгорных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 15-20 м/с", информирует ведомство.

Дождливая погода сохранится и 22-23 июня.

"В этот период в горных, предгорных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской областей преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, в горных и предгорных районах с усилением до 15-20 м/с. 24 июня ночью без осадков, а вот днем, как и 25 июня, на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в предгорных и горных районах осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с с порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что неустойчивая погода сохранится до 26-27 июня. Стоит ожидать и небольшое колебание температуры воздуха.

В столице Кыргызстана – Бишкеке 21 июня ночью кратковременный дождь, гроза, 21 июня днем и 22-23 июня без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

В Оше – в четверг ночью кратковременный дождь, гроза, днем и 22-23 июня без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

URL: https://www.vb.kg/371614
Теги:
МЧС, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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