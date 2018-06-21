Художника попросили вернуть деньги за "подаренный" портрет Атамбаева

Пусть художник А. Джаналиев вернет 2500 долларов, и портрет будет сразу же передан автору. Более того, ему будет возвращен дополнительно и второй идентичный портрет, ранее таким же образом навязанный, как "подарок за деньги". Такое сообщение распространила партия СДПК.

Возращенные деньги будут внесены на счет Общественного фонда "Апрель", подчеркнули в партийном объединении

Сообщается, что "художнику А. Джаналиеву будет возвращен выполненный им портрет Алмазбека Атамбаева и переданный в свое время через И. Илмиянова в качестве "презента". Сначала он оставил его в офисе СДПК, затем, через несколько недель, ссылаясь на семейные проблемы, назойливо и крайне навязчиво просил купить свой "подарок". Добившись таким образом приема у И. Илмиянова, художник Джаналиев А. был безмерно рад выплаченным ему 2500 долларов США и не поднимал вопроса о какой-то доплате. Чему есть свидетели.

Во-вторых, столь откровенная ложь художника Джаналиева А. о недоплате и о каких-то других "коллекционных" картинах может стать основанием для привлечения его к уголовной ответственности за ложное сообщение. Мы должны отметить, что никаких устных или письменных соглашений с А.Джаналиевым И.Илмиянов не заключал и все рассказы Джаналиева о том, на каких условиях он якобы договаривался, не имеют подтверждения.

Что касается тех картин, которые были "переданы принцу в Саудовской Аравии", ответ художнику может дать генеральное консульство. И.Илмиянов этих картин не видел, никаких, даже устных обязательств по их передаче кому бы там ни было, на себя не брал. Тем более, по их продаже. В ответ на настоятельные просьбы художника И. Илмиянов согласился лишь сообщить работникам консульства информацию о том, что у А. Джаналиева имеется к ним какая-то просьба".

Что, в свою очередь, ответит на это художник?