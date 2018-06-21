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В рейтинге "Doing business" Кыргызстан скатился до 151 места из 168

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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В мировом рейтинге Doing business ("Ведение бизнеса") по налоговому администрированию Кыргызстан стоит на 151 месте из 168 возможных. Об этом на круглом столе "Налоговое администрирование: анализы, проблемы, возможности" сообщила Президент Ассоциации поставщиков, производителей и дистрибьюторов КР Гульнара Ускенбаева.

- Даже Таджикистан впереди нас, что говорить о Казахстане, России и Узбекистане. Все наши соседи впереди нас. Есть такое понятие - передовой рубеж. Так вот согласно ему, мы тратим на формирование налоговой отчетности 225 часов, а лучшая практика - 100 часов. Если на платежи мы тратим 50 часов, то лучшая практика - 3 часа. Где мы, где лучшая практика?! Нам есть куда стремиться, - отметила Гульнара Ускенбаева.

Она также отметила, что в настоящее время многие предприниматели ничего не смыслят в налоговых отчетностях, что уж говорить обо всех остальных граждан, которые совсем скоро начнут заполнять всеобщую налоговую декларацию.

Полное выступление Гульнары Ускенбаевой в видео VB.KG.

URL: https://www.vb.kg/371632
Теги:
бизнес, коррупция, налоги, Гульнара Ускенбаева
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