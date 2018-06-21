На следующей неделе депутаты ЖК уедут в регионы

Решение о завершении нынешней сессии ЖК будет принято на следующей неделе. Об этом "Вечерке" сообщили в Аппарате ЖК.

Отчеты по итогам сессионного года парламента также запланированы до 1 июля.

- Подведет их спикер ЖК Дастан Джумабеков на расширенной пресс-конференции. Точная дата ее пока не утверждена. Что касается депутатов, то, по действующему регламенту, второй месяц лета народные избранники проведут в регионах, а вот август – время официального трудового отпуска. Выйдут на работу депутаты, начав новую – четвертую сессию ЖК, 1 сентября 2018 года, - пояснили в Аппарате парламента.