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На следующей неделе депутаты ЖК уедут в регионы

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- Виктория Григоренко
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Решение о завершении нынешней сессии ЖК будет принято на следующей неделе. Об этом "Вечерке" сообщили в Аппарате ЖК.

Отчеты по итогам сессионного года парламента также запланированы до 1 июля.

- Подведет их спикер ЖК Дастан Джумабеков на расширенной пресс-конференции. Точная дата ее пока не утверждена. Что касается депутатов, то, по действующему регламенту, второй месяц лета народные избранники проведут в регионах, а вот август – время официального трудового отпуска. Выйдут на работу депутаты, начав новую – четвертую сессию ЖК, 1 сентября 2018 года, - пояснили в Аппарате парламента.

URL: https://www.vb.kg/371635
Теги:
парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Алибек
21.06.2018, 17:54

..... уедут в регионы ..?!? ... ага .. поднимать сельское хозяйство ... 

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