Минэконом: Резкого повышения цен на основные продукты питания не будет

На сегодняшний день экономика Кыргызстана вне зоны риска. После вступления в ЕАЭС уровень инфляции намного ниже, чем в предыдущие 20 лет независимости страны. Об этом редакции VB.KG заявил министр экономики Олег Панкратов.

- Плановая инфляция не должна превышать 5%, сегодня мы укладываемся в 2-3%. Никакого скачка цен на основные продукты питания и товары первой необходимости нет и не будет. Рост цен в пределах рыночной экономики. У нас по сравнению с соседями очень низкий уровень инфляции. Мы же, благодаря фискальной, кредитно-денежной политике, эти риски сумели обойти. Вступив в ЕАЭС, мы как раз работаем над тем, чтобы Кыргызстан имел преимущество на рынке труда, догоняя другие страны-участницы в росте зарплат. Что касается потребности страны, к примеру, в пшенице, то мы обеспечиваем себя наполовину. А по мясу - на 56%, - сообщил министр экономики.

Напомним, 20 июня на заседании Жогорку Кенеша депутат Максат Сабиров обрушился с критикой на Министерство экономики. С его слов, в Кыргызстане "дурная ценовая политика" из-за того, что в правительстве плохо работают.

"Конкретно скажите, открыто, почему мы себя не можем обеспечить основными продуктами питания? Минсельхоз не работает. По мясу на 56% нас снабжают другие государства. Сейчас все подорожало – ГСМ, а завтра цены на продукты питания – хлеб – вырастут. А зарплата у нас будет держаться так же. Как нам жить вообще - простому народу, если зарплаты не соответствуют стоимости товаров? Вы анализ делаете? Какая средняя зарплата в других странах ЕАЭС и у нас – сравните!" – сокрушался парламентарий.

Так и не ясно, откуда депутат Максат Сабиров взял данные о том, что скоро все товары первой необходимости подорожают. Очевидно то, что ответ министра экономики Олега Панкратова он будто не слышал, или не хотел слышать. Опять же, говоря "как нам жить?", нардеп, конечно, не имел в виду себя и своих коллег по палате.

Такая внезапная озабоченность жизнью простого народа может быть связана разве что с зарабатыванием политического капитала. Выборы очередного созыва Жогорку Кенеша не за горами. Не исключено, что они и вовсе пройдут в этом году. А возмущения нардепов по поводу повышения цен на продукты питания всегда пользовались у электората большой поддержкой.