На казахско-кыргызской границе женщина-водитель сбила пограничника

В Сети появилось видео инцидента на казахско-кыргызской границе, где автомашина на полном ходу сбивает сотрудника пограничной службы.

Как сообщили "Вечерке" в ГПС КР, что Дорожно-транспортных происшествий на кыргызско-казахской границе не было.

- На КПП "Ак-Жол" подобных происшествий не было. По всей видимости, это произошло на казахской стороне, и пострадавший - сотрудник погранслужбы Казахстана. Если бы его сбил наш гражданин, то его передали бы в казахстанские правоохранительные органы. Но, в любом случае, нашей стороне было бы сообщено об инциденте через представительство, - отметили в погранслужбе.

Все же "Вечерке" удалось выяснить, что же то был за наезд. Буквально в момент публикации этого материала в редакцию позвонил наш читатель, который стал свидетелем этого инцидента. Он утверждает, что за рулем авто была гражданка Казахстана.

- Переезжая КПП "Кордай" она просто перепутали педали тормоза с газом. Казахстанский пограничник успел во время среагировать. Иначе неизвестно, как бы этот автонаезд мог закончиться, - рассказал он "Вечерке".