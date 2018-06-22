Погода
$ 68.12 - 68.36
€ 78.75 - 79.87

На казахско-кыргызской границе женщина-водитель сбила пограничника

1681  2
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Сети появилось видео инцидента на казахско-кыргызской границе, где автомашина на полном ходу сбивает сотрудника пограничной службы.

Как сообщили "Вечерке" в ГПС КР, что Дорожно-транспортных происшествий на кыргызско-казахской границе не было.

- На КПП "Ак-Жол" подобных происшествий не было. По всей видимости, это произошло на казахской стороне, и пострадавший - сотрудник погранслужбы Казахстана. Если бы его сбил наш гражданин, то его передали бы в казахстанские правоохранительные органы. Но, в любом случае, нашей стороне было бы сообщено об инциденте через представительство, - отметили в погранслужбе.

Все же "Вечерке" удалось выяснить, что же то был за наезд. Буквально в момент публикации этого материала в редакцию позвонил наш читатель, который стал свидетелем этого инцидента. Он утверждает, что за рулем авто была гражданка Казахстана.

- Переезжая КПП "Кордай" она просто перепутали педали тормоза с газом. Казахстанский пограничник успел во время среагировать. Иначе неизвестно, как бы этот автонаезд мог закончиться, - рассказал он "Вечерке".

URL: https://www.vb.kg/371645
Теги:
ДТП, Казахстан, Жогорку Кенеш, Погранслужба, Сурабалдиева Эльвира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Урри
22.06.2018, 10:47

Женщины в первый год вождения должны сдавать ПДД каждый месяц. И у нас в Бишкеке хватает таких.

0
Цитировать
Жалоба модератору
oZy
22.06.2018, 11:35

Это какая должна быть реакция чтобы за этот промежуток разгона , не среагировать, а-ля глаза закрыв с криком 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  