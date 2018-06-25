Бизнес VS ГНС: пора ослабить налоговую хватку?

Представители бизнес-ассоциаций подписали резолюцию по реформированию налогового администрирования. Предприниматели предложили правительству вернуть налоговую инспекцию, делегировать экспертов из ГНС в Минэкономики для разработки упрощенной налоговой отчетности и внести изменения в ст. 109, 110, 111 налогового кодекса. В частности, убрать из отчетов по налогу с продаж необлагаемый доход, совершать платежи квартально, разрешить осуществлять денежные расчеты без применения контрольно-кассовых машин ряду субъектов и другие.

Предложения бизнеса были озвучены 21 июня в ходе круглого стола "Налоговое администрирование: анализы, проблемы, возможности".

На встрече с крупными налогоплательщиками присутствовали министр экономики Олег Панкратов и представители Государственной налоговой службы. Последние пришли на заседание с опозданием на полчаса. Тогда как доклад ГНС стоял в повестке дня первым.

- В любой цивилизованной стране государственные службы уважают своих налогоплательщиков. Я думаю, что даже если бы сотрудников ГНС вызвали в Жогорку Кенеш, то они должны были сказать, что у них запланирована встреча с бизнес-сообществом, - прокомментировал ситуацию президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев.

После его вступительного слова высказались остальные участники встречи.

По данным Торгово-промышленной палаты, причина коррупции в ГНС – непрозрачные налоговые проверки. Они по-прежнему используются как инструмент, чтобы "отжать" бизнес.

- У нас отсутствует система дистанционных бесконтактных проверок. Налоговая служба занимается не тем, чем должна. В ее функции входит контроль соблюдения законодательства по налогам. А инспекторы, стараясь выполнить план, занимаются начислением "воздушных" налоговых обязательств. При такой системе ни один бизнес не защищен, - заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты Нурлан Мусуралиев.

С ним согласился министр экономики Олег Панкратов.

- Никогда налоговик не будет думать, как упростить отчет для предпринимателя. Он будет думать о том, как собрать налоги и при этом переложить свои обязанности на налогоплательщика, - отметил он.

В свою очередь, заместитель председателя ГНС Искендер Асылкулов заверил, что ведомство потихоньку идет навстречу интересам бизнеса.

О чем именно договорились участники круглого стола смотрите в нашем видеоматериале.