Погода
$ 68.12 - 68.36
€ 78.75 - 79.87

Бизнес VS ГНС: пора ослабить налоговую хватку?

214  0
- Андрей Заверухин, Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Представители бизнес-ассоциаций подписали резолюцию по реформированию налогового администрирования. Предприниматели предложили правительству вернуть налоговую инспекцию, делегировать экспертов из ГНС в Минэкономики для разработки упрощенной налоговой отчетности и внести изменения в ст. 109, 110, 111 налогового кодекса. В частности, убрать из отчетов по налогу с продаж необлагаемый доход, совершать платежи квартально, разрешить осуществлять денежные расчеты без применения контрольно-кассовых машин ряду субъектов и другие.

Предложения бизнеса были озвучены 21 июня в ходе круглого стола "Налоговое администрирование: анализы, проблемы, возможности".

На встрече с крупными налогоплательщиками присутствовали министр экономики Олег Панкратов и представители Государственной налоговой службы. Последние пришли на заседание с опозданием на полчаса. Тогда как доклад ГНС стоял в повестке дня первым.

- В любой цивилизованной стране государственные службы уважают своих налогоплательщиков. Я думаю, что даже если бы сотрудников ГНС вызвали в Жогорку Кенеш, то они должны были сказать, что у них запланирована встреча с бизнес-сообществом, - прокомментировал ситуацию президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев.

После его вступительного слова высказались остальные участники встречи.

По данным Торгово-промышленной палаты, причина коррупции в ГНС – непрозрачные налоговые проверки. Они по-прежнему используются как инструмент, чтобы "отжать" бизнес.

- У нас отсутствует система дистанционных бесконтактных проверок. Налоговая служба занимается не тем, чем должна. В ее функции входит контроль соблюдения законодательства по налогам. А инспекторы, стараясь выполнить план, занимаются начислением "воздушных" налоговых обязательств. При такой системе ни один бизнес не защищен, - заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты Нурлан Мусуралиев.

С ним согласился министр экономики Олег Панкратов.

- Никогда налоговик не будет думать, как упростить отчет для предпринимателя. Он будет думать о том, как собрать налоги и при этом переложить свои обязанности на налогоплательщика, - отметил он.

В свою очередь, заместитель председателя ГНС Искендер Асылкулов заверил, что ведомство потихоньку идет навстречу интересам бизнеса.

О чем именно договорились участники круглого стола смотрите в нашем видеоматериале.

URL: https://www.vb.kg/371653
Теги:
бизнес, коррупция, Кыргызстан, ГНС, Минэкономики, Олег Панкратов, Сергей Пономарев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  