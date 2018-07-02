Кто гадит на "райской даче"? На борьбу с мусором пора выходить с автоматом

Кыргызстан уже который год пытается создать себе имидж страны экологического туризма. Да, у нас, конечно, для этого есть все предпосылки - горы, пейзажи, чистый воздух и вода. Единственное, с чем пока капитально не везет - местными отдыхающими. Ведь именно они, в большинстве случаев, из "райской дачи", как говорят о Кыргызстане, устраивают помойку. Поэтому первое, что видят иностранные гости - поля пластиковых пакетов, бутылок на фоне гор.

Как пишет пользователь Facebook Беккул Джекшенкулов на своей странице, люди выезжают на природу насладиться ее красотой.

"Но сами же гадят ее, причем это делают свои же граждане. Пора вводить наказание – за выброшенный окурок, мусор и тд. Не мог смотреть на это, и пока отдыхающие ходили, наслаждались природой, собрал кучу пластика", - возмущается автор фотографий.

Бороться с нерадивыми туристами кыргызстанцы предлагают жестко - введением максимальных штрафных санкций.

"За каждый мусор надо взимать от 3 000 сом и выше. Если не может заплатить, пусть убирает другие участки. Даже приезжающие к нам иностранцы говорят, что в зонах отдыха 2 проблемы: мусор (не понимают, как можно загаживать райские места) и антисанитарные туалеты. Но начинать надо с улиц и дворов, прививать это детям", - пишет пользователь Марина Жарова.

А может, сделать проще - поставить на выезде с каждой "зеленой зоны" не контролера-эколога, а, допустим, большого охранника с автоматом (ну раз по-другому не понимают), и с каждого, кто выехал с отдыха без пакета с мусором, взимать штраф. Ну а коль нет своего мусора, собери чужой. Категорично, недемократично, но может быть весьма эффективно.

Для справки: Согласно ст. 489 Кодекса КР "Об административной ответственности", за выброс, сжигание мусора в неположенном месте взимается штраф от 2 до 20 тысяч сомов. Вот только заниматься наказанием нерадивых туристов, к сожалению, пока никто не спешит.

Для сравнения, в Швеции за выброс мусора на улице с вас взыщут около €90. В Сингапуре за оказавшуюся на земле бумажку придется заплатить уже $300–1000. За оставленный на пляжах Майорки мусор грозит штраф €300. Если же на дорогах Испании вы выбросите что-нибудь из окна арендованной машины, ждите квитанцию на €200.