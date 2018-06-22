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Англичанин и малазиец нарушили пограничный режим и были оштрафованы

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 21 июня 2018 г. пограничники управления ГПС КР по Чуйской области задержали двух иностранных граждан за нарушение режима государственной границы.

Пограничный наряд пограничной заставы "Кемин" в местности Озерное Чуйской области задержал гражданина Великобритании Л.К., 1993 г.р., и гражданина Малайзии Р.Л., 1993 г.р.

Данные граждане нарушили Постановление Правительства Кыргызской Республики "О правилах нахождения в пограничной зоне", не оформив разрешительные документы на право нахождения в пограничной зоне.

В соответствии с Кодексом Кыргызской Республики об административной ответственности задержанные были оштрафованы на сумму по 3000 сомов каждый.

URL: https://www.vb.kg/371657
Теги:
Великобритания, граница, Малайзия, Кыргызстан, Погранслужба
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